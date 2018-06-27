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المشدد 15 عاما لطالب بمدرسة السياحة والفنادق تخلص من زميله فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:09 م
المشدد 15 عاما لطالب بمدرسة السياحة والفنادق تخلص من زميله فى 6 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى، وعضوية المستشارين محمد جمال عوض، وعادل عبد الهادى، بالسجن المشدد 15 سنة لطالب بمدرسة السياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر، لاتهامه بقتل زميلة بسبب مشادة كلامية.

 

وقالت حيثيات الحكم فى القضية المقيدة رقم 10101 جنايات أول قسم اكتوبر، إن وقائع الدعوى تتحصل فى أن كل من المجنى علية "مصطفى.ع" والمتهم "عبد الرحمن.م"، طالبين بمدرسة السياحة والفنادق بـ 6 اكتوبر وحال تواجدهما لتلقى دروس العلم وقعت مشادة كلامية بينهم داخل الفصل الدراسى فتوعد المتهم المجنى علية بتأديبه عقب انتهاء اليوم.

 

وأضافت الحيثيات: "وما أن انقضى اليوم الدراسى وانصرفا حتى وجد المتهم فرصته سانحة لتنفيذ ما انتواه وأصر عليه فترصد للمجنى علية فى المكان الذى اعتاد أن يسلكة وما أن ظفر به حتى جدد المشاجرة معه رافضا تدخل ايا من زملائهما لفضها والتفرقة بينهما وظلا يتبادلا الاعتداء بالأيدى إلى أن اخرج المتهم من بين طيات ملابسه "مطوة"، وسدد بها طعنه فى الصدر للمجنى علية ناحية اليسار وفر مسرعا".

 

وتابعت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه نية إزهاق روح المجنى عليه لم تتوفر البتة فى حق المتهم وآية ذلك هو ما استقر فى يقين المحكمة، ولما كان ذلك وكان العمد فى القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثية ولا يعد قتلا عمدا اذا انتفت هذه النية مهما كانت درجه احتمال حدوثه بل يعد ضربا أفضى إلى الموت.

 


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