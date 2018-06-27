المرور يوزع إرشادات أمان لقائدى السيارات ويخصص خط ساخن للإغاثة بالطرق السريعة.. صور

تغطية حوادث اليوم السابع

رصدت عدسة "اليوم السابع"، خلال تغطيتها الميدانية للحملات المرورية التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية، التزام الحملات المرورية بإرساء مبدأ "أمن وسلامة قائد السيارة ومرافقيه أهم من سحب الرخصة والغرامة" وذلك بتوزيع مطبوعات ارشادية مجانية على قائدى السيارات بالطرق السريعة الي جانب تخصيص " رقم " للإغاثة بالطرق السريعة "01221110000"

من جانبه أوضح مقدم مدحت اليمنى، قائد طريق مصر - اسكندرية الصحراوي فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن "مطبوعة التوعية" تتضمن عدة ارشادات هامه لقائدى السيارات منها " ضرورة عدم تجاوز الحد الاقصى للسرعة - ترك مسافة امان كافية - الصيانة الدورية والالتزام بعناصر الامن والمتانة - تهدئة السرعة عند المنحنيات والمطالع والمنازل والظروف المناخية مثل الشبورة المائية - الالتزام بالإشارات الضوئية وعدم السير عكس الاتجاه - التزام قائدي النقل الثقيل بالجانب الأيمن للطريق"

وأكد "اليمني"، أن الحملات المرورية بالطرق السريعة تستهدف رصد وضبط "التكاتك" ومصادرتها.

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور، حيث ضمت الحملات المرورية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي الرائد مهند راغب مباحث الادارة تحت اشراف اللواء عاطف الشاعر مدير المباحث ومقدم مدحت اليمني الادارة العامه للمرور قائد طريق اسكندرية الصحراوي.



