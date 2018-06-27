المرور: ونش لرفع أعطال السيارات بالميادين لمنع الزحام فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

قال اللواء طارق حجاج مدير مرور الجيزة، إنه تم تدعيم إدارة المرور بـ 10 أوناش حديثة منها ونش عملاق لرفع أعطال السيارات كبيرة الحجم بالطرق وتصل حمولته إلى 30 طنا وذلك للحد من الزحامات المرورية التى تقع أعلى المحاور و تتسبب فى تكدسات خلال أوقات الذروة مما سيساهم فى منع ظهور كثافات بالميادين.

وأشار اللواء طارق حجاج، إلى أنه تم وضع بجميع الشوارع والميادين كاميرات مراقبة، وتتم متابعة حركة السيارات بشكل يومى ورفع أى معوقات لحركة المرور مع توعية المواطنين ضد أخطار الحوادث مع توزيع كتيبات على المواطنين للتوعية، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة .