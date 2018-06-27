المؤبد لعامل بمحطة وقود والمشدد 10 سنوات لـ3 آخرين لقتلهم مواطن لخلاف سابق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية بالسجن المؤبد لعامل بمحطة بنزين، والمشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين وهم كلا من « "كرم.ع"، عامل بمحطة وقود، و"بلال.ر"، عامل طلاء سيارات، و"عبد الرحمن.ا"، و"محمد. ن"، بقتل المجنى علية "احمد. ش"، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وعصا خشبية، ورصدوا للمجنى عليه فى مكان أيقنوا مروره منه، وما أن ظفروا به حتى قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه وباقى سكان المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادى والمعنوى.

وترتب على ذلك تكدير الأمن والسلم العام، وقام المتهمين بإمساك بالمجنى عليه وسدد له المتهم الأول طعنة بـ"مطواة" استقرت فى صدره وأحدثت به إصابة أودت بحياته.