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القوى العاملة تتابع بدل إجازة 30 يونيو بالقطاع الخاص

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:46 ص
القوى العاملة تتابع بدل إجازة 30 يونيو بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أصدرت وزارة القوي العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لقيام المفتشين بمتابعة تنفيذ إجازة الأحد المقبل أول  يوليو بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، بدلا من السبت  30 يونيو، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الذى نص علي أن يكون يوم الأحد المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح  الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام قطاع الأعمال العام والخاص، بدلا من السبت 30 يونيو ذكرى الثورة.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.


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القوى العاملة

محمد سعفان

إجازة رسمية




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