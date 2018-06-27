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"القومى للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع "شئون الإعاقة" لإبراز دور النساء

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:10 م
"القومى للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع "شئون الإعاقة" لإبراز دور النساء الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
محمود راغب
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وقع المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، برئاسة الدكتور أشرف مرعي المشرف العام علي المجلس.

 وأبدت الدكتورة مايا سعادتها بتوقيع البروتوكول مع المجلس القومي لشئون الاعاقة، خاصة أننا نحتفل بعام الإعاقة حاليا، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيه جميع المؤسسات التعاون مع المجلس القومي لشئون الاعاقة .

 وأشادت رئيس المجلس القومى للمرأة، بالدور الذي تقوم به النائبة الدكتورة هبه هجرس، عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة داخل البرلمان، مشيرة إلى أن لجنه المرأة ذات الإعاقة بالمجلس تضم أمهات لأبناء ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها فخورة لأنهن لا يبخلن بتقديم خبراتهن ومعرفتهن لمساعدة باقي الأمهات اللاتى يعشن نفس الظروف.

وأضافت "مرسى"، أنها فخورة بأن فروع المجلس القومي للمرأة بجميع المحافظات، تضم عضوات من ذوي الإعاقة.

 ومن جانبه أبدى الدكتور أشرف مرعي، سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس، بما يخدم ذوي الإعاقة خاصة المرأة ذات الإعاقة .

 يذكر أن البروتوكول يتضمن اتفاق شراكة بين المجلس القومي للمرأة و والمجلس القومي لشئون الإعاقة من أجل تمكين المرأة ذات الإعاقة في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وتعزيز وحماية حقوقها وتعزيز كرامتها وتأمين الحياة الكريمة لها، وذلك من خلال رسم السياسات المشتركة والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة التي تهدف إلى خدمة المرأة ذات الاعاقة،و.العمل علي وضع آليات مشتركة لدمج المرأة ذات الاعاقة في المجتمع وتنمية قدراتها ، بالاضافة الي نشر الوعي والتثقيف المجتمعي، وتعزيز الدور التوعوي والتثقيفي بحقوق وواجبات المرأة ذات الاعاقة.


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