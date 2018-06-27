القبض على مزارع بحوزته بندقية آلى فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من القبض على مزارع بحوزته سلاحا ناريا "بندقية آلى" و60 طلقة من ذات العيار، و3 خزينة بندقية آلية بدائرة التل الكبير بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بالقبض على المتهم "هانى.ع.ال" 39 عاما مزارع ومقيم وادى الملاك دائرة المركز وبحوزته سلاحا ناريا "بندقية آلى "و60 طلقة من ذات العيار و3 خزينة للبندقية حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بدائرة المركز.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.