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العثور جثث 8 من المختطفين على طريق ديالى كركوك بالعراق

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:36 م
العثور جثث 8 من المختطفين على طريق ديالى كركوك بالعراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، العثور على جثث 8 من المختطفين على طريق ديالى كركوك.

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "مرة أخرى يقدم الإرهاب على جريمة تكشف قباحته وهى ليست بجديدة على عدو لا يعرف معنى الإنسانية بل وظيفته هى محو الحياة، وفى الوقت الذى بذلت فيه قواتنا الأمنية جهودا كبيرة ومكثفة للبحث عن المخطوفين على طريق ديالي-كركوك فقد تم العثور على جثث ثمانية من الشهداء".

وأضاف المركز: "كما عهد العراقيون إجرام الإرهاب فلم يمهل هؤلاء الشهداء وأقدم على قتلهم، ومن طبيعة الجثث يتبين انه أقدم على هذا الفعل الشنيع منذ أيام ولم يلتزم بمهلته التى ظهرت على شريط الفيديو فهو ناقض للعهود وقاتل كذاب".

وتابع أن "الرجال فى قواتكم الأمنية اقسموا على الأخذ بثأر الشهداء من العصابات الإجرامية التى عاثت بالأرض فسادا، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص من هذه العناصر البائسة التى لا تعرف سوى الغدر والهزيمة".

ونشر تنظيم داعش الإرهابي، قبل أيام، مقطع فيديو لـ6 أشخاص اختطفهم على طريق كركوك بغداد، بينهم من كربلاء وأحدهم من الأنبار، حيث هددوا بقطع رؤوسهم ما لم يتم الإفراج عن نساء التنظيم المتواجدات بالسجون العراقية خلال ثلاثة أيام.

 


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