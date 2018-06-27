الصين ترفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا

أ ف ب

رفعت الصين، اليوم الأربعاء، الحظر المفروض على استيراد لحوم الابقار البريطانية المعمول به منذ أزمة جنون البقر، قبل أكثر من 20 عاما، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

يأتى ذلك بعد سنوات من المفاوضات وتفقد الصين للمزارع البريطانية كما قالت داونينج ستريت فى بيان، معتبرة أن إنهاء الحظر خبر جيد لمربى المواشى البريطانيين، الذين يمكن أن يجنوا قرابة 250 مليون جنيه استرلينى (284 مليون يورو) خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأتى القرار بعد يومين من اتفاق توصلت إليه باريس حول رفع الصين الحظر المفروض على لحوم الابقار الفرنسية منذ 2001.

وقالت لندن انه "قرار تاريخى" يأتي بعد حظر لأكثر من عقدين منذ أزمة مرض جنون البقر الذى أصاب المواشى فى بريطانيا في 1996.