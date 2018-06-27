video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين ترفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:02 م
الصين ترفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

رفعت الصين، اليوم الأربعاء، الحظر المفروض على استيراد لحوم الابقار البريطانية المعمول به منذ أزمة جنون البقر، قبل أكثر من 20 عاما، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

يأتى ذلك بعد سنوات من المفاوضات وتفقد الصين للمزارع البريطانية كما قالت داونينج ستريت فى بيان، معتبرة أن إنهاء الحظر خبر جيد لمربى المواشى البريطانيين، الذين يمكن أن يجنوا قرابة 250 مليون جنيه استرلينى (284 مليون يورو) خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأتى القرار بعد يومين من اتفاق توصلت إليه باريس حول رفع الصين الحظر المفروض على لحوم الابقار الفرنسية منذ 2001.

وقالت لندن انه "قرار تاريخى" يأتي بعد حظر لأكثر من عقدين منذ أزمة مرض جنون البقر الذى أصاب المواشى فى بريطانيا في 1996.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تدين دعوة رئيسة تايوان لـ"احتواء" بكين

تفاؤل أمريكى صينى مع بدء محادثات ماتيس الدفاعية فى بكين

"اطلبوا العلم ولو فى الصين".. 18 ألف طالب عربى فى بلاد التنين.. الحكومة الصينية تنشئ 12 معهد كونفوشيوس لتدريس اللغة بـ9 دول عربية.. و14 ألف طالب صينى يدرس فى الجامعات المصرية

أبقار

الصين

جنون البقر

بريطانيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو

مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة