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السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:43 م
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا الرئيس يستقبل وزير خارجية قبرص السابق ورئيس شركة يوروأفريكا انتركونيكتور للربط الكهربائي‎
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "يوانيس كاسوليدس" وزير خارجية قبرص السابق ورئيس المركز الاستراتيجي لشركة "يوروأفريكا انتركونيكتور" القبرصية العاملة في مجال الربط الكهربائي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة، والرئيس التنفيذي لشركة "يوروأفريكا انتركونيكتور".

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير خارجية قبرص السابق، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات المصرية القبرصية من تميز، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز آليات التعاون مع قبرص في جميع المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، لاسيما في مجال الطاقة والربط الكهربائي، على ضوء امتلاك مصر لقدرات متزايدة لتوليد الكهرباء إثر تنفيذها لعدة مشروعات عملاقة على أحدث المعايير العالمية وعلى رأسها المحطات الجديدة لشركة سيمنز الألمانية والتي من المنتظر أن تعزز من قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء بحوالي 14 ألف ميجاوات إضافية، فضلاً عن محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذي يؤهل مصر لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي لتصبح جسراً قارياً للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص واليونان.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن "كاسوليدس" أعرب من جانبه عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون متميزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق خلال الفترة الحالية، وأصبحت تمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين دول المتوسط، مستعرضاً مخطط شركة " يوروأفريكا انتركونيكتور" لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، ومشيراً إلى أهمية هذا المشروع الضخم الذي يدعم التعاون بين الدول الثلاث في مجال الربط الكهربائي، ويعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط في ضوء ما تملكه من إمكانيات كبيرة في هذا المجال وما حققته من طفرة كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربائية بما يسمح ليس فقط بتغطية الاستهلاك المحلي بل والتصدير الخارجي خاصة لأوروبا.


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