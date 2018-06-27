السلطات السعودية والإيطالية ترحلان 25 مصريا لمخالفتهم شروط الاقامة والعمل

كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، 25 مرحلا مصريا بعد إقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة بالمملكة العربية السعودية ودولة إيطاليا ومحاولة البعض منهم التسلل إلى الأراضى الإيطالية بطريقة غير شرعية .

وأفاد مصدر بالمطار أن 19 مرحلا مصريا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، بينما وصل 6 آخرين من ايطاليا على متن الطائرة المصرية القادمة من روما، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية والإيطالية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة.