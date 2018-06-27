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الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:32 م
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السلطات الإسرائيلية تسمح لعارضة أزياء بلجيكية بالتقاط صورة عارية بحائط البراق

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:04 م
السلطات الإسرائيلية تسمح لعارضة أزياء بلجيكية بالتقاط صورة عارية بحائط البراق عارضة الأزياء البلجيكية ماريسا بابين
كتب- هاشم الفخرانى
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سمحت السلطات الإسرائيلية لعارضة أزياء بلجيكية تدعى ماريسا بابين، بالتقاط صورة وهى عارية تماما بالقرب من حائط "البراق" بمدينة القدس.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العارضة ظهرت فى الصورة وهى متمددة على كرسى مصنوع من البلاستك، وكأنها "تتشمس" على شاطئ البحر، لكن الخلفية ليست البحر وإنما حائط البراق، المكان المقدس للمسلمين.

 

وقالت عارضة الأزياء البلجيكية على موقعها الإلكترونى، إنها أرادت من الصورة إرسال رسالة وهى أن حرية الإنسان تتخطى كل حدود الدين والسياسة.


 

 


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اسرائيل

عارضة أزياء

القدس

حائط البراق

السلطات الاسرائيلية




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