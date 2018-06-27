video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 عاما لطالب سياحة وفنادق قتل زميله بسلاح أبيض

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:46 م
السجن المشدد 15 عاما لطالب سياحة وفنادق قتل زميله بسلاح أبيض حبس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار حمد السيد الشنوفى وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وعادل عبد الهادى، بالسجن المشدد 15 سنه لطالب بمدرسة السياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر، لاتهامه بقتل زميله بسبب مشادة كلامية.

 

كشفت حيثيات الحكم في القضية المقيدة رقم 10101 جنايات أول أكتوبر لسنه 2017، أن وقائع الدعوى تتمثل فى أن كلا من المجنى عليه «مصطفي .ع» والمتهم عبد الرحمن .مجدي » طالبين بمدرسة السياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر وحال تواجدهما لتلقي دروس العلم وقعت مشادة كلامية بينهما داخل الفصل الدراسي فتوعد المتهم المجني عليه بتأديبة عقب انتهاء اليوم .

 

فيما اقر المتهم خلال تحقيقات النيابة بارتكابة الواقعة علي اثر المشادة الكلامية، والتى تطورت لمشاجرة وأضاف أنه لم يكن يقصد قتله وأنه تخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة.

 

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه سابقا، وتبين من التحريات أن المجنى عليه عقب طعنه بالسلاح الأبيض سار على قدميه طالبا النجدة والإغاثه من زملائه.  

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط شخص لاستيلائه على أموال مواطنين بزعم تخصيص شقق لهم

أخبار الحوادث

محكمة الجنايات

السجن المشدد

طالب سياحة

جريمة قتل

مطواة

اخبار مصر

الحوادث اليوم




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة