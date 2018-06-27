السجن المشدد 15 عاما لطالب سياحة وفنادق قتل زميله بسلاح أبيض

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار حمد السيد الشنوفى وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وعادل عبد الهادى، بالسجن المشدد 15 سنه لطالب بمدرسة السياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر، لاتهامه بقتل زميله بسبب مشادة كلامية.

كشفت حيثيات الحكم في القضية المقيدة رقم 10101 جنايات أول أكتوبر لسنه 2017، أن وقائع الدعوى تتمثل فى أن كلا من المجنى عليه «مصطفي .ع» والمتهم عبد الرحمن .مجدي » طالبين بمدرسة السياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر وحال تواجدهما لتلقي دروس العلم وقعت مشادة كلامية بينهما داخل الفصل الدراسي فتوعد المتهم المجني عليه بتأديبة عقب انتهاء اليوم .

فيما اقر المتهم خلال تحقيقات النيابة بارتكابة الواقعة علي اثر المشادة الكلامية، والتى تطورت لمشاجرة وأضاف أنه لم يكن يقصد قتله وأنه تخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه سابقا، وتبين من التحريات أن المجنى عليه عقب طعنه بالسلاح الأبيض سار على قدميه طالبا النجدة والإغاثه من زملائه.