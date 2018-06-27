السجن المؤبد للمتهمين بقتل شاب للثأر بالتبين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بمعاقبة المتهمين بقتل مواطن للأخذ بالثأر فى التبين بالسجن المؤبد.

صدر القرار بعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين "فريد على حسن حرب، وأحمد حسن السيد"، تهمة قتل المجنى عليه "شعبان عبد الفتاح السيد" عمدا بأن أطلق المتهم الأول عليه عدة طلقات نارية من بندقية آلية حال تواجد المتهم الثانى للشد من أزره.