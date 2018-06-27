video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المؤبد للمتهمين بقتل شاب للثأر بالتبين

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:31 م
السجن المؤبد للمتهمين بقتل شاب للثأر بالتبين محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بمعاقبة المتهمين بقتل مواطن للأخذ بالثأر فى التبين بالسجن المؤبد.
 
صدر القرار بعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "فريد على حسن حرب، وأحمد حسن السيد"، تهمة قتل المجنى عليه "شعبان عبد الفتاح السيد" عمدا بأن أطلق المتهم الأول عليه عدة طلقات نارية من بندقية آلية حال تواجد المتهم الثانى للشد من أزره.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة جنايات القاهرة تحكم اليوم على المتهمين بقتل عامل فى خصومة ثأرية بالتبين

صور.. إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العم بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

جنايات سوهاج تقضى بإعدام 4 متهمين بقتل شخص فى خصومة ثأرية

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

السجن المؤبد

جنايات القاهرة

القتل العمد

أخبار المحاكم

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم اليوم

الأخذ بالثأر




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة