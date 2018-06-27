video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:24 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الدين السيادى الأمريكى يرتفع لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:11 ص
الدين السيادى الأمريكى يرتفع لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية الكونجرس الأمريكى
(أ ف ب)
إضافة تعليق

كشف مكتب الميزانية فى الكونجرس، أمس الثلاثاء، أن الدين السيادى الأمريكى على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذرا من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعى، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.

ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونجرس صورة قاتمة للوضع المالى للولايات المتحدة، متوقعة ان ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1,6% من اجمالى الناتج الداخلي هذا العام الى 3,1% فى 2028.

وتابع التقرير أنه في 2048 ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6,3% من إجمالى الناتج الداخلى، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة "سيكون تسديد الفائدة موازيا لانفاق الدولة على النظام التقاعدى والتى تشكل حاليا أعلى نفقات" تتحملها الدولة.

وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن الاحتياطى الفيدرالى سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدنى.

ورأى أن الدين الفدرالي الذى يصل حاليا إلى 78% من إجمالى الناتج الداخلى، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100% من إجمالى الناتج الداخلى بعد عشر سنوات و152% عام 2048 وهو "أعلى مبلغ بفارق كبير فى تاريخ البلاد".

أما النفقات الفدرالية الاجمالية عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19% من إجمالى الناتج الداخلي حاليا إلى 23% عام 2048، ولا سيما بسبب تزايد كلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحى للأكثر فقرا وللمسنين.

وتوقع مكتب الميزانية أن تراوح عائدات الدولة بمستواها خلال السنتين المقبلتين نتيجة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها إدارة ترامب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية عام 2026 عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجددا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب لنائبة بالكونجرس انتقدته بشأن الهجرة: أنت محدودة الذكاء.. احذرى

ترامب يستبعد نجاح الكونجرس فى تمرير مشروع قرار لإصلاح قوانين الهجرة

ترامب يواجه الكونجرس متمسكا بسياسته لفصل أفراد عائلات المهاجرين غير الشرعيين

تطورات جديدة فى قضية التدخل الروسى.. مستشار ترامب السابق يعترف بلقاء روسى وعد بمعلومات مسيئة عن هيلارى.. عميل FBI عضو سابق بفريق مولر يعلن استعداده للشهادة أمام الكونجرس.. والمحقق الخاص يستعد لكشف نتائج تحقيقه

مالك سلسلة بيوت دعارة يفوز بترشيح الحزب الجمهورى للكونجرس

الكونجرس يقترح زيادة المساعدات لأوكرانيا فى 2019 بأكثر من 70 مليون دولار

اخبار عالميه

الكونجرس

امريكا

الولايات المتحده

الدين السيادى




لا تفوتك
وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

صور.. مميش: قناة السويس حققت اعلى عائدات بتاريخها بلغت 600 مليون دولار.. القناة الجديدة شريان التنمية لمصر ومستقبلها.. الفقى: تأميمها تأكيد للإرداة المصرية.. وسفيرة بلجيكا: علاقتنا مع القاهرة قوية منذ عام 1838

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

السوشيال ميديا هذا الأسبوع.. مسكة إيد الأمير هارى لزوجته ميجان.. ملياردير مصرى يحتفل بزفافه على سورية عمرها 62 عاما.. أبطال الألعاب الفردية يطيبون جراح المونديال.. ورسائل المحبة بين المصريين والسعوديين

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

كأس العالم 2018.. كوبر على رأس 5 مدربين ضحايا مونديال روسيا

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

جوجل تطلق برنامجا جديدا لمساعدة المطورين على ابتكار محتوى للواقع المعزز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة