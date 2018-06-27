الحكومة تعلن استلام مصر القطع الأثرية المضبوطة بإيطاليا.. وإعادتها خلال أيام

كتبت هند مختار

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من وزارة الآثار حول جهود الحكومة لاستعادة الآثار المهربة، وما تم استرداده خلال الفترة الماضية، حيث تمت الاشارة إلى أن إجمالى عدد القطع الاثرية التى تم استردادها خلال الفترة من مارس 2016 وحتى مايو 2018 قد وصل إلى 975 قطعة أثرية من أكثر من عشر دول مختلفة.

وأشار التقرير إلى التنسيق والتعاون القائم بين العديد من الدول بما يسهم فى سرعة استرداد الآثار المصرية المهربة التى يتم ضبطها، وذلك فى إطار القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن.

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خلال الاجتماع، تسلم مصر اليوم بإيطاليا، القطع الأثرية التي سبق ضبطها بمدينة نابولي الإيطالية، وستعود القطع الأثرية على متن طائرة مصر للطيران خلال أيام قليلة.