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الحكومة: الرئيس كلف بضرورة العمل ليجنى المواطن ثمار "الإصلاح الاقتصادى"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:52 م
الحكومة: الرئيس كلف بضرورة العمل ليجنى المواطن ثمار "الإصلاح الاقتصادى" السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش برنامج الحكومة المنتظر عرضه على البرلمان قريباً، مضيفاً أنه تم مناقشة موضوعات كثيرة منها توفير السلع والصحة وخدمات أخرى.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية نهاوند سرى، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وجه الشكر للمواطن المصرى لتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادى، وأوضح أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة أن يرى المواطن المصرى خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية فى الإصلاح الاقتصادى وجنى ثمار برنامج الإصلاح.

وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحسنا فى عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين من النظافة والمرور والتواجد الشرطى المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة فى المستشفيات، وتوفير سلع بأسعار وكميات مناسبة فى الأسواق.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فكرى الفساخ

هذا هو المطلوب

لتهدئة الرأى العام الهلوع بعد ارتفاع اسعار الوقود واستغلال التجار لذلك . تحيا مصر

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