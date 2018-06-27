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الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى البيضاء

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:11 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى البيضاء قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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حررت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى، اليوم الأربعاء، عددا من المواقع الاستراتيجية فى جبهة قانية شمالى محافظة البيضاء، وسط خسائر كبيرة فى صفوف ميليشيا الحوثى الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد اللواء ١١٧ مشاة العميد الركن عبد الرب الأصبحى قوله، "إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثى الانقلابية منذ ساعات الصباح الأولى، تمكنت خلالها من تحرير (جبل الخليقة) الذى كانت تستخدمه الميليشيا الحوثية لقصف المدنيين فى (سوق قانية)، و (قرن خرفان) و(شعب الخميس) و(تبة الشهيد) وصولاً إلى تحرير (وادى حوران) بالكامل القريب من منطقة حريَة التابعة لمديرية السوادية شمالى البيضاء".

وأضاف الأصبحى أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٢٥ عنصراً من المليشيا وجرح آخرون، وآسر 5 عناصر من المليشيا، بالإضافة إلى استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة والمعدات القتالية، مشيرا إلى أن التقدم جاء بإسناد مباشر من طيران التحالف، حيث تمكن من توجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات فى مواقع متفرقة، وتم تدمر طقمين ومدفعية للمليشيا.


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