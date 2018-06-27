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التشييد العقارى: اعتماد التقسيم الجديد لمشروع سكنى بـ2 مليار جنيه

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:00 ص
التشييد العقارى: اعتماد التقسيم الجديد لمشروع سكنى بـ2 مليار جنيه انصاف على مصطفى رئيس الشركة
كتب عبد الحليم سالم
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قالت المهندسة انصاف على مصطفى، رئيس شركة التشييد للتطوير العقارى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن محافظة القاهرة اعتمدت التقسيم الجديد للمشروع العقارى الجديد، الذى يتكلف 2 مليار جنيه بمنطقة السلام على طريق الإسماعيلية القاهرة، حيث سيتم بناء 3057 وحدة سكنية بمساحات 100 متر و145 مترا نصف تشطيب بمساحة بناء 350 ألف متر مربع، بخلاف المشروعات التجارية على مساحة 5600 متر على 3 طوابق.

وأضافت أنصاف لـ"اليوم السابع" أنه جارى إنهاء التراخيص خلال شهرين، وتجهيز الموقع على 3 مراحل، بجانب إنشاء جراجين حيث سيتم التنفيذ عن طريق الشركات المالكة للمشروع وهى المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" والمعادى والنصر للإسكان والتعمير، كما ندرس عروضا للشراكة معنا الفترة المقبلة.

وحول التسويق للمشروع قالت إنصاف على إنه سيتم الاستعانة بالشركة المتخصصة التابعة للقابضة للتشييد، كما ستشارك الشركة فى معرض عقارى كبير ينطلق بداية من 26 يوليو المقبل، مشيدة بالدعم الكبير من المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير.


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