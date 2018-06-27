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الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:57 م
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البورصة تغرم "جى بى اوتو" 10 آلاف جنيه وتستمر بإيقاف تداول"الاتحاد الوطنى"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:08 م
البورصة تغرم "جى بى اوتو" 10 آلاف جنيه وتستمر بإيقاف تداول"الاتحاد الوطنى" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى قدره 10 آلاف جنيه على شركة جى بى أوتو يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار اللجنة، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 30 و32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 42 و44 من الإجراءات التنفيذية.
 
كما قررت مخاطبة بنك الاتحاد الوطنى – مصر، بما يفيد الالتزام بتنفيذ الخطة الزمنية فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2018، وموافاة البورصة بخطة معدلة مع استمرار إيقاف التعامل على أسهم البنك.
 
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد قررت فى جلسة سابقة منح بنك الاتحاد الوطنى - مصر مهلة لإنهاء إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال وتنفيذ عملية الشطب الاختيارى.
 

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