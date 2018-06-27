البحرين: دولا خليجية ستقدم دعما ماليا جديدا للمملكة

(أ ف ب)

أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، أن السعودية والإمارات والكويت ستقدم للمملكة الصغيرة دعما ماليا جديدا بعد سنوات من الإضطرابات الأمنية والسياسية.

وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في بيان أن "مملكة البحرين مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بمملكة البحرين".

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد المصرف المركزي بأنه "سيواصل الحفاظ على السياسة النقدية الحالية، والتى ترتكز على ربط الدينار بالدولار الأمريكى".

وتواجه المملكة صعوبات في تمويل العجز في موازنتها، بحسب خبراء ماليين. ويتوقع ان يبلغ العجز 3,5 مليارات دولار فى 2018، بعدما بلغ نحو 5 مليارات دولار فى 2017.

ولم يحدد الشيخ أحمد آل خليفة موعدا للمساعدة المالية، علما بان الدول الخليجية الثلاث لا تزال تقدم مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار كانت اعلنت عنها فى العام 2016.

وتشهد البحرين اضطرابات امنية وسياسية منذ 2011. واحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي اغلب الاحيان أرفقت الأحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما انها تنتج 150 ألف برميل اضافي من حقل ابوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

وفى ابريل أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة ان البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخرى تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.