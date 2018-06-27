video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين: دولا خليجية ستقدم دعما ماليا جديدا للمملكة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:48 م
البحرين: دولا خليجية ستقدم دعما ماليا جديدا للمملكة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

 أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، أن السعودية والإمارات والكويت ستقدم للمملكة الصغيرة دعما ماليا جديدا بعد سنوات من الإضطرابات الأمنية والسياسية.

وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في بيان أن "مملكة البحرين مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بمملكة البحرين".

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد المصرف المركزي بأنه "سيواصل الحفاظ على السياسة النقدية الحالية، والتى ترتكز على ربط الدينار بالدولار الأمريكى".

وتواجه المملكة صعوبات في تمويل العجز في موازنتها، بحسب خبراء ماليين. ويتوقع ان يبلغ العجز 3,5 مليارات دولار فى 2018، بعدما بلغ نحو 5 مليارات دولار فى 2017.

ولم يحدد الشيخ أحمد آل خليفة موعدا للمساعدة المالية، علما بان الدول الخليجية الثلاث لا تزال تقدم مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار كانت اعلنت عنها فى العام 2016.

وتشهد البحرين اضطرابات امنية وسياسية منذ 2011. واحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي اغلب الاحيان أرفقت الأحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما انها تنتج 150 ألف برميل اضافي من حقل ابوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

وفى ابريل أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة ان البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخرى تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية والإمارات والكويت تعلن قريباً إجراءات لدعم البحرين ماليا

البحرين وباكستان توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعى المشترك

دينار البحرين يهبط لأدنى مستوى فى 17 عاما وصناديق التحوط تبيع العملة

مدير عام اليونسكو تزور مواقع التراث الإنسانى فى البحرين

اخبار عربيه

البحرين

السعوديه

الخليج

وزير الماليه البحرينى




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة