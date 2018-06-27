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البحث عن مجهولين سرقوا مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقتين بالهرم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:39 م
البحث عن مجهولين سرقوا مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقتين بالهرم سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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سرق مجهولون شقتين بالهرم، حيث استولوا على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وفروا هاربين، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض شقتين للسرقة على يد مجهولين بمنطقة الطوابق فى الهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين تسللوا لشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، ثم تمكنوا من سرقة شقة مجاورة بذات العقار وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

 


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