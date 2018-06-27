البابا تواضروس: نقف ضد تفريغ الشرق الأوسط من مسيحييه

سارة علام

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارته لدولة لبنان، كانت مثمرة.

واستطرد البابا في عظته الأسبوعية، أن الهدف الرئيسى للزيارة كان اجتماع البطاركة الثلاثة للكنائس الأرثوذكسية الشقيقة فى الشرق الأوسط ، وكان الاجتماع يعقد دورياً فى مصر ولبنان وسوريا، لكن نظراً للظروف التى تمر بها سوريا تم تأجيل الاجتماع ليعقد هذا العام بـ لبنان.

وأضاف: "يهتم الاجتماع بخصوصيات المنطقة التى نعيش فيها وناقشنا موضوعات كثيرة أهمها تأكيد أهمية الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط ووقوفنا ضد تفريغه من المسيحيين مثلما حدث فى العراق.

وتابع:"كما أهدينا جزءً من رفات مار ساويروس الانطاكي للكنيسة السريانية وتم وضعها فى الكنيسة الجديدة التى تم تدشينها فى لبنان".