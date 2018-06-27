البابا تواضروس: اللواء باقى زكى كان عنوانا للفكر المبدع الذى يساهم فى تقدم البلاد

سارة علام

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء فى وفاة اللواء باقى زكى يوسف.

وقال البابا، فى عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوى ببوادى النطرون: " نتعزى فى رحيل اللواء باقى يوسف البطل المبدع فى حرب 73 وكيف أنه ساهم فى منظومة الانتصار".

وأضاف: "هذا البطل المبدع الذى أوجد فكرة بسيطة للغاية لهدم الحصن المنيع للعدو خط بارليف، وهى الفكرة التى لم تخطر على فكر أحد حتى إنه تم تجربتها 300 مرة قبل أن تقر" .

واختتم: "نعزى أسرته والقوات المسلحة فى رحيل بطل من أبطالها وعنوان للفكر المبدع الذى يساهم فى تقدم البلد".