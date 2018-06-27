الإسكان: الانتهاء من الممشى السياحى بمدينة العلمين الجديدة بطول 7 كيلومترات

كتب أحمد حسن

أكدت مصادر بوزارة الإسكان، الانتهاء من الممشى السياحى المدينة العلمين الجديدة، بطول 7 كيلو مترات، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، رئيس مجلس الوزراء، بفتح أبواب المدينة لاستقبال المصطافين الصيف الجارى.

وأوضحت المصادر، الانتهاء من تنفيذ الممشى السياحى الترفيهى بطول 7 كم، حيث تم الانتهاء من الأعمال فى منطقة الـparking، والبرجولات، والمشايات على الشاطئ، وتسويات الشاطئ، وأعمال الكهرباء (أعمال تشطيبات الأرضيات والأرصفة).

وأكدت المصادر، أن الوزارة تسعى للانتهاء من كافة الخدمات اللازمة للمشى للتخديم على الزائرين من محلات تجارية وكافيهات ومطاعم وخلافه، وذلك قبل فتح باب المدينة للمصطافين.

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.