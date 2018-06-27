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الأموال العامة تضبط شخصا زور مستندات للحصول على تأشيرة سفر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:11 م
الأموال العامة تضبط شخصا زور مستندات للحصول على تأشيرة سفر حبس-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى ـ محمد إبراهيم
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لتقدمه بمستندات مزورة لسفارة إحدى الدول الأجنبية بغرض الحصول على تأشيرة دخول.

 

 تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من سفارة إحدى الدول الأوروبية بالقاهرة بتقدم "تامر . م" للحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأوروبية باستخدام مستندات يشتبه أن تكون مزورة  .

 

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "تامر . م " عامل ومقيم بنها بمحافظة القليوبية، بالتقدم بمستندات لمسئولى إحدى المكاتب التابعة لسفارة إحدى الدول الأوروبية  مقرها الدقى، للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة لحضور معرض دولى فى مجال الاستيراد والتصدير وقطع الغيار ومن ضمن المستندات التى تقدم بها كشف حساب بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك المصرية، يفيد أن لديه رصيد مليون جنيه طرف البنك (خلافاً للحقيقة)، وقام بإنشاء شركة وهمية للاستيراد والتصدير كائنة بمدينة بنها بالقليوبية لتغيير المهنة ببطاقته القومية من عامل إلى صاحب شركة .. وبفحص المستندات المشار إليها فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة بالكامل باستخدام طابعة كمبيوتر .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة التى أعدت لهذا الغرض، وبمواجهته اعترف بتقدمه بتلك المستندات المزورة للمكتب التابع للسفارة للحصــول بموجبهــا على تأشيـــرة دخول لإحدى الدول الأوروبية بقصد الهجرة والعمل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة وتزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على هيئات القنصليات الأجنبية بالبلاد للحصول بموجبها على تأشيرات دخول لتلك الدول.


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