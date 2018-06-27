الأموال العامة تضبط شخصا استولى على أموال شاب بزعم توفير فرصة عمل

كتب محمود عبد الراضى ـ محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لنصبه على أحد المواطنين فى سمنود بالغربية والاستيلاء على مبالغ مالية منه بزعم توفير فرصة عمل لنجله بالخارج.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من "أيمن.أ" محامى، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام "النبوى.ع" عامل، مقيم سمنود، سبق إتهامه فى قضيتى آخر هما قضية "نصب تسفير"، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ سبعون ألف جنيهاً، بزعم توفير فرصة عمل لنجله بالخارج بإحدى الدول الأوروبية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.