الأمن الوطنى يفحص مساكن السوهاجية بأسيوط ومجموعات قتالية تمشط الصحراوى الغربى

كتبت : دينا الحسينى

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ظهر اليوم، حملات أمنية على مساكن السوهاجية بمركز شرطة الغنايم، وذلك عقب ضبط خلية إرهابية داخل شقة مفروشة فى الساعات الأولى من صباح اليوم تضمن 4 عناصر تكفيرية لقوا مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النارمع الأمن .



الشقه المفروشة التي شهدت تبادل إطلاق النار بمساكن السوهاجية

ويقوم ضباط قطاع الأمن الوطني حالياً بفحص الشقق المفروشة بمساكن السوهاجية الواقعة بنطاق الشقة المفروشة التى اختبأت بها تلك العناصر والتحقق من هوية المقيمين فيها، يأتى ذلك بالتزامن مع حملة المداهمات التى شنها ضباط القطاع بالتنسيق مع عناصر من المجموعات القتالية التابعة للأمن المركزي واستهدفت الظهير الصحراوى الغربى لمحافظة أسيوط حتى حدودها مع محافظة الوادى الجديد وتم فحص عدد من المزارع والمخازن الكائنة بتلك المناطق .

حملة أمنية على مركز الغنايم

فيما شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأسيوط، حملة أمنية مكبرة على مركز الغنايم لضبط العناصر الإجرامية المطلوبة والهاربين من الأحكام وتجار السلاح وضبط العناصر الإجرامية المشتهر عنهم ارتكاب حوادث السطو علي الطرق والخطف والإتجار فى المواد المخدرة، وشارك فى الحملة ضباط شرطة المرافق لتنفيذ قرارات الإزالة على الأراضى أملاك الدولة والتى قام أباطرة الإجرام بالبناء عليها؟.

حملة الأمن العام بالغنايم