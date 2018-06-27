الأمم المتحدة لـ"اليوم السابع": السياحة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتب عبد الحليم سالم

أكدت إيرينا زوبتشفيتش Irena Zubcevic،رئيسة فرع السياسات والاستعراضات الحكومية الدولية ، مكتب الدعم الحكومي الدولي والتنسيق من أجل التنمية المستدامة ، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ردا على سؤال "اليوم السابع" ،بأن السياحة مهمة للغاية لإحداث التنمية فى مصر وفى جدول الشرق الاوسط فى ظل ما تعانى منه المنطقة سواء من حروب ،أو إرهاب وعنف .

وأشارت أن نمو السياحة قطعا سيؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، باعتبارها موردا هاما للدخل فى مصر والعديد من الدول .

كما نبهت إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لمواد المياه والطاقة ، وتعظيم التنمية فى مجال البنية الأساسية .

من جانبها أكدت راضية عاشوري مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، إنه من المهم تسليط الضوء على مفهوم التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاحتوائى الذى يضم كافة أطياف المجتمع بحيث يدرك المواطن العادى سواء فى الاسكندرية او الصعيد ان هناك تحسنا ملحوظا فى الاقتصاد وكذلك يدرك معنى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية 2030.

وأضافت فى تصريحات لها اليوم على هامش مؤتمر اعلامى دولى فى الأمم المتحدة اليوم تم بثه إلكترونيا ، لIrena Zubcevic ، رئيسة فرع السياسات والاستعراضات الحكومية الدولية بمشاركة اليوم السابع بمكتب القاهرة على ضرورة تسليط الإعلام لخطط التنمية ونقل صورة للمواطنين فى مصر وأيضا فى كافة الدول.