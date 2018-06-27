video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: على الدول الأفريقية العمل معا لوقف تهريب المخدرات

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:58 م
الأمم المتحدة: على الدول الأفريقية العمل معا لوقف تهريب المخدرات الأمم المتحدة
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن على وكالات إنفاذ القانون فى الدول الأفريقية التعاون عن كثب أكبر لوقف تهريب الهيروين وغيره من المخدرات القوية عبر أراضيها.

وقال أمادو دي أندريس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الحكومات الأفريقية ضبطت 1%  فقط من 658 طنا من الأفيون و91 طنا من الهيروين و65 طنا من المورفين تم ضبطها على مستوى العالم عام 2016.

وأضاف مع صدور تقرير المخدرات العالمي لعام 2018 في نيروبي أمس الثلاثاء "المشكلة هي عدم وجود عمليات ضبط كافية فى شرق وجنوب أفريقيا وفى غرب ووسط أفريقيا".

وتابع دي أندريس وهو ممثل المكتب في شرق أفريقيا أن هناك مخاطر من تعاون شبكتى التهريب فى جنوب وشرق القارة إذا ما لم تتخذ إجراءات أكثر حزما.

وقال "هذه هي المشكلة التى سنراها فى 2019 و2020 ستصبح الصلات غير القائمة الآن بين هاتين الشبكتين أمرا واقعا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تبدأ تسجيل اللاجئين الروهينجا في بنجلادش

ممثل الأمم المتحدة: توقعات بتخطى أمريكا إنتاج السعودية للبترول العام الجارى

صور.. الخارجية تكرم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة

أمريكا تتراجع عن تعهد بتمويل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

ننشر بيان مصر فى جلسة الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

صور.. "الخارجية" تحتفل بيوم حفظ السلام بالتعاون مع الأمم المتحدة

احبار عالميه

الامم المتحده

افريقيا

دول افريقيه

تهريب المخدرات




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة