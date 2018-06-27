الأمم المتحدة: على الدول الأفريقية العمل معا لوقف تهريب المخدرات

رويترز

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن على وكالات إنفاذ القانون فى الدول الأفريقية التعاون عن كثب أكبر لوقف تهريب الهيروين وغيره من المخدرات القوية عبر أراضيها.

وقال أمادو دي أندريس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الحكومات الأفريقية ضبطت 1% فقط من 658 طنا من الأفيون و91 طنا من الهيروين و65 طنا من المورفين تم ضبطها على مستوى العالم عام 2016.

وأضاف مع صدور تقرير المخدرات العالمي لعام 2018 في نيروبي أمس الثلاثاء "المشكلة هي عدم وجود عمليات ضبط كافية فى شرق وجنوب أفريقيا وفى غرب ووسط أفريقيا".

وتابع دي أندريس وهو ممثل المكتب في شرق أفريقيا أن هناك مخاطر من تعاون شبكتى التهريب فى جنوب وشرق القارة إذا ما لم تتخذ إجراءات أكثر حزما.

وقال "هذه هي المشكلة التى سنراها فى 2019 و2020 ستصبح الصلات غير القائمة الآن بين هاتين الشبكتين أمرا واقعا".