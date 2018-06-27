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الأمم المتحدة: دور مهم للقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:23 م
الأمم المتحدة: دور مهم للقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة راضية عاشورى مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة
كتب عبد الحليم سالم
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قالت راضية عاشورى مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة أن المؤتمر الدولى الذى سيعقد فى نيويورك فى الفترة من 9 إلى 18 يوليو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك سيركز على متابعة ما أنجزته الدول فى برنامج التنمية المستدامة حيث ستعرض الدول تجربتها تطوعيا  .

وأشارت فى تصريحات لها اليوم ،إنه من المهم  أن الدول التى ستعرض تجاربها أن تتسم بالشفافية  والتزامها بتحقيق اهداف التنمية المستدامة  وفرصة فى الوقت نفسه لإبراز أهم التحديات التى تواجه تلك الدول لتحقيق التنمية مثل الارهاب والظروف الامنية والحروب .

وقالت راضية عاشورى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط بالحكومات نفسها بجانب شركاء التنمية سواء الممولين والمانحين بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدنى ايضا .

مؤكدة إنه من المهم تحقيق العدالة والإنصاف ،وعدم تهميش أي فئات معينة من المجتمع.

وأوضحت إنه على سبيل المثال فإن هناك أزمة مياه تواجه مصر ،وبالتالى لابد من آليات للحد منها بداية من ترشيد الاستهلاك بشكل كبير فى المنازل وحمامات السباحة، وأيضا فى الزراعة وهذا دور مجتمعى، بجانب دور الحكومة كما أن الإعلام نفسه لابد له أن يقوم بدور فى هذا الإطار للتوعية بشان أزمة المياه .

وأوضحت إنه على سبيل المثال بعض الدول تمنع إقامة حمامات سباحة فى بعض المنازل نتيجة نقص المياه ،فلا يمكن ان يكون التصريح بإقامة حمامات سباحة أمرا متاحا لجميع ، حرصا على المياه.

جدير بالذكر أن نحو 47 دولة ستعرض تجربتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من بين 193 دولة ،وذلك في الفترة من 9 إلى 18 يوليو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

 


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الامم المتحدة

اهداف التنمية المستدامة

نيويورك

راضية عاشوري

ازمة المياه




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