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الأمم المتحدة تدعو لإعادة موارد نفطية ليبية إلى السلطات المعترف بها

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:09 م
الأمم المتحدة تدعو لإعادة موارد نفطية ليبية إلى السلطات المعترف بها انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة
تونس (رويترز)
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قال المتحدث باسم انطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق للتطورات فى منطقة الهلال النفطى فى ليبيا، ويدعو إلى وقف التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها.

وأضاف المتحدث قائلا فى بيان "يشير الأمين العام، مثلما ورد فى قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر فى 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصرى للمؤسسة الوطنية للنفط فى تصدير نفط البلاد".

وفى وقت سابق اليوم، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إنها تشعر بقلق بالغ للإعلان عن أن حقولا وموانئ نفطية فى شرق ليبيا سيجرى تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط يوجد مقره فى شرق ليبيا.

 

 


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