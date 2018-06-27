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الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:41 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:35 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسى
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية، العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا، وإطلاق البنك المركزى مبادرة لتسوية مديونيات متعثرة لـ3500 شركة و337ألف من الأفراد، ومقتل 4 إرهابيين بأسيوط، وتوديع ألمانيا بطولة كأس العالم من الدور الأول، بعد هزيمتها من كوريا الجنوبية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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السيسي

هانى ابو ريدة

اتحاد الكرة

كوبر

البنك المركزى

مبادرة البنك المركزى

المانيا

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