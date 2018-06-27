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إقبال كبير على جناح سفارة مصر بصربيا فى مهرجان متحف الفنون الإفريقية ببلجراد

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:39 م
إقبال كبير على جناح سفارة مصر بصربيا فى مهرجان متحف الفنون الإفريقية ببلجراد المشاركة المصرية فى المعرض
كتب : أحمد جمعة
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شاركت سفارة مصر فى صربيا، بمهرجان المهرجانات الأفريقية (يوم دوربار) فى إطار المهرجان Afro-festival الذى نظمه متحف الفنون الأفريقية.
 
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وصرح سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى، بأن الجناح المصرى لقى إقبالا كبيرا من الجمهور الصربى وممثلى السلك الدبلوماسى الأجنبى، حيث تضمن مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات الشعبية المصرية، بالإضافة إلى منتجات تقليدية من السلع اليدوية؛ حيث حققت المبيعات واحدة من أعلى العوائد المخصصة التى تم تقديمها للأعمال الخيرية التى ينظمها المتحف الوحيد المخصص للأنشطة الأفريقية فى جنوب وشرق أوروبا.

 

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ونوه "الجويلى" على أن المشاركة المصرية كانت الوحيدة من السفارات الأفريقية التى نظمت مسابقة سحب (تمبولا) حيث تم تقديم جوائز لثلاثة فائزين أكبرها دعوة لرحلة لمدة ستة ليال لشخصين باستضافة من إحدى كبرى شركات السياحة المصرية الصربية، بالإضافة إلى جائزتين بمنتجات فرعونية وشرقية مقدمة من السفارة المصرية.

 

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وأضاف سفير مصر فى بلجراد أن النشاط المصرى المشارك شمل تعريف الأطفال بأبجديات اللغة الهيروغليفية من خلال كتابة اسمهم على خرطوش فرعونى، فى إطار حملة "المصريات للجميع #EgyptALLogy" التى أطلقتها السفارة بأنشطة متنوعة على مدار العام.

 

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وأبرز "الجويلى" ان مشاركة السفارة كانت فرصة للتنويه برئاسة مصر القادمة للاتحاد الإفريقى فى 2019، موضحا أن السفارة ستقوم بتنظيم عدة فعاليات العام القادم فى هذا السياق للتوعية بقضايا القارة الإفريقية فى صربيا.

 

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ويعد المهرجان أهم الفاعليات التى ينظمها متحف الفنون الأفريقية، وقد شارك هذا العام أيضا سفارات أنجولا والكونغو وغينيا والمغرب وتونس وليبيا والجابون، بالإضافة إلى استضافة جناحين لكل من جامايكا والبرازيل باعتبار التواصل الأفريقى اللاتينى.

 

 
 
 
 
 
الجناح المصرى
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