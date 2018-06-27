إصابة شاب بحالة إعياء بسبب استنشاقه مبيد حشرى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب شاب في السابعة عشر من العمر، بقرية تابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، بحالة إعياء نتيجة استنشاقه مبيد حشرى، وتم إسعافه، وإخطار النيابة العامة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول" محمد ن ع" 17 سنة مقيم دائرة مركز فاقوس، مصابا بحالة إعياء نتيجة استنشاقه مبيد حشرى.

وبسؤال والده أقر أنه أثناء قيامه برش الأرض الزراعية قام ابنه باستنشاق مبيد حشرى أحدث إصابته، ولم يتهم أحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 355/27 أحوال قسم ثانى الزقازيق.