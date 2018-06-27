إحالة طفلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بقتل طالب بالبساتين

كتب أحمد إسماعيل

أحال المستشار أحمد شادوفا، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، طفلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بقتل آخر فى مشاجرة فى مدرسة ثانوية بمنطقة البساتين.

وكشفت تحقيقات خالد سيلمان وكيل نيابة البساتين، قيام الطالب خالد خ م وشهرته "أونو"، بطعن طالب أخر بسكينة أخذها من المتهم الهارب يحيى م ي وشهرته "اللول"، بعدما شاهده يمزح مع صديق لها داخل المدرسة، ظنا منه بأنه يشتاجر معه مما دفعه إلى التدخل ومشاجرة المجنى عليه دفاعا عن صديقه.

وأضافت التحقيقات، أن الطفل المتهم الهارب أعطى سكينا للمتهم وطعن المجنى عليه فى رقبته ليسقط قتيلا.

بداية الواقعة عندما ذهب بسام م أ، إلى مدرسته الثانوية لاستخراج شهادة قيد بالمدرسة ليقوم بعمل بطاقة تحقيق شخصية لها، إلا أنه تقابل مع طالب آخر وظل يمزح معه، مما دفع المتهم خالد خ م، وشهرته أونو، للتدخل والمشاجرة مع المجنى عليه، إلا أنه دافع عن نفسه وقام بضربه، ومن ثما تدخل طالب أخر يدعى يحيى م ي، وشهرته اللول، وأعطى سكينا للمتهم وطعن بها المجنى عليه فى رقبته أودت بحياته فى الحال.