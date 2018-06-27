أسعار النفط اليوم الأربعاء 27-6-2018.. برنت يسجل 76.92 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 27-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 76.92 دولار للبرميل، فى حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.88 دولار للبرميل.

ويأتى ارتفاع أسعار النفط بفعل تعطل إمدادات فى كندا مما أدى إلى شح فى السوق، وبعدما أبلغ مسؤولون أمريكيون المستوردين بوقف شراء النفط الإيرانى اعتبارا من نوفمبر، بالإضافة إلى حالة الضبابية المحيطة بالصادرات الليبية دعمت الخام أيضا.

ضغوط أمريكية

وقال مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طالبت جميع الدول بوقف استيراد النفط الإيرانى اعتبارا من نوفمبر.ولم تبد أسواق النفط رد فعل قويا على الضغط الذى تمارسه واشنطن نظرا لأن هذه الخطوة كانت متوقعة.

وخلال جولة العقوبات التى انتهت عام 2016 منحت واشنطن عدة دول آسيوية إعفاء من العقوبات، مما سمح لها بمواصلة الاستيراد من إيران، لكن هذه المرة ألمحت واشنطن بالفعل أثناء الإعلان عن تجديد العقوبات فى مايو إلى أنها لا ترغب فى منح إعفاءات.

إنتاج النفط الروسى يبلغ 11.054 مليون برميل يوميا

قال مصدر مطلع على بيانات لرويترز يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الروسى بلغ 11.054 مليون برميل يوميا منذ بداية يونيو ارتفاعا من 10.97 مليون برميل يوميا فى المتوسط فى الفترة من مارس إلى مايو.

ويفوق ذلك حصة روسيا البالغة 10.947 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق عالمى يهدف إلى خفض إنتاج النفط.

وفى الأسبوع الماضى، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار للنفط من بينهم روسيا على زيادة إنتاج الخام مليون برميل يوميا بهدف تفادى خطر نقص الإمدادات.

وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن بلاده ستزيد إنتاجها النفطى بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا فى النصف الثانى من العام. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسى فى العام الحالى 550 مليون طن 11 مليون برميل يوميا.