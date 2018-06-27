أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-6-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-6-2018، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.010 مليار جنيه.

البورصة تخسر 721 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.010 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 199 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.02%، والعرب على 5.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.12%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 802 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 48.8 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 16176 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2714 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 16257 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 50 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

شطب الماكو

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على سير شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو) فى إجراءات الشطب الاختيارى للشركة برأس مال مصدر 39.9 مليون جنيه موزعة على 39.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد ( ممثلا فى ثمانية إصدارات) بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين.

جاء ذلك طبقا للمادة (55) ، ( 55 ) مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها والمعمول بهما اعتبارا من تاريخ 1\2\2014، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 10.8 % من إجمالى أسهم الشركة وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة المؤرخ فى 4\6\2018 .

كما ألزمت اللجنة، شركة الماكو بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار بتفاصيل عملية الشراء على أن يتم الشراء من جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى.

انتخابات مصر للمقاصة

أرسلت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، خطابان لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، أمناء حفظ الأوراق المالية، تخطرهم فيها بتشكيل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة برقم 765 لسنة 2018.

وقال الخطاب :"تضمن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى المادة الثانية أولاً منه أن من مهام هذه اللجنة التأكد من أن التصويت يكون بمعرفة رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة شخصياً أو بتوكيل رسمى (موثق فى الشهر العقارى) أو تفويض موقع من رئيس مجلس الإدارة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها، على أن يكون التفويض محرر على مطبوعات الشركة وممهور بخاتمها.

وتابع :"وعلى ذلك، لن يقبل أى تفويض لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة أو للتصويت فيها ما لم يتضمن أن المفوض أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها، على أن تتحمل الشركة المسئولية القانونية عن هذا الإقرار والتفويض".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 2 يوليو المقبل، وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، ويتكون من محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبدالبارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة.

وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.

70 شركة تنفى علاقاتها بأبراج

أكدت 70 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، على عدم وجود أى علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وشركاتها التابعة، جاء ذلك رداً على استفسار البورصة بخصوص وجود علاقة تعاقدية أو ارتباط بين الشركات ومجموعة أبراج كابيتال، بعد تصفية المجموعة ووقف استثماراتها.

وكانت شركة أبراج القابضة، قد أعلنت الأسبوع الماضى، عن تعيين محكمة فى جزر كايمان بي.دبليو.سى كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وذلك بعدما تقدمت بطلب فى جزر كايمان الأسبوع الماضى لكى تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة.