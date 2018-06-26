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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:13 م
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وصول طائرة إغاثة سعودية إلى عدن تمهيدا لنقلها إلى الحديدة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:31 م
وصول طائرة إغاثة سعودية إلى عدن تمهيدا لنقلها إلى الحديدة طائرة نقل مواد إغاثة - صورة أرشيفية
كتبت ريهام عبد الله
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السعودية

اليمن

الحديدة

طائرة اغاثة

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