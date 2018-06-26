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وزير القوى العاملة يتابع صرف 20 ألف جنيه متجمد معاش مصرى فى إيطاليا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:59 ص
وزير القوى العاملة يتابع صرف 20 ألف جنيه متجمد معاش مصرى فى إيطاليا وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "محمد.ر. م.ع"  الذي يقيم بمحافظة الإسماعيلية بالحصول على مستحقاته التأمينية المتمثلة فى معاشه الذى كان يحول له لحسابه البنكى الخاص بمصر عن طريق أحد فروع البنوك الإيطالية، وتوقف الصرف فجأه بدون سبب .

تلقى الوزير، تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أن المكتب تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، وظهر فرع البنك تم غلقه من فترة، وتم التوصل إلى فرع البنك الجديد الذى تم نقل ملف المواطن إليه ، حيث تم التأكيد علي أن المواطن علي قيد الحياه وتم حساب متجمد متأخرات المواطن، وبلغت حوالى 20 ألف جنيه  مصرى.

 وقد اشترط البنك لصرف المتجمد حضور المواطن لإيطاليا للتوقيع إلكترونيا، وتم الاتصال به وإبلاغه بالإجراءات التي تمت وضرورة حضوره والتواصل مكتب التمثيل العمالى لاصطحابه إلى فرع البنك، وتذليل أى معوقات  أو عقبات قد تقف فى طريقه.

 

 


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