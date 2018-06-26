وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى العاصمة الصينية بكين

بكين (أ ش أ)

وصل وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين؛ لإجراء محادثات مع الحكومة الصينية حول قضايا الأمن والعلاقات الأمريكية - الصينية.

وذكر تليفزيون شبكة "سى أن أن" الأمريكية أن ماتيس يعد أول وزير دفاع فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقوم بزيارة الصين.

ويأمل ماتيس خلال جولته، التى تشمل أيضًا كوريا الجنوبية واليابان، فى تأكيد التزام الصين الضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية، بعد محادثات تاريخية بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة مطلع الشهر الجارى.