video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى العاصمة الصينية بكين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:32 ص
وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى العاصمة الصينية بكين وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين؛ لإجراء محادثات مع الحكومة الصينية حول قضايا الأمن والعلاقات الأمريكية - الصينية.

وذكر تليفزيون شبكة "سى أن أن" الأمريكية أن ماتيس يعد أول وزير دفاع فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقوم بزيارة الصين.

ويأمل ماتيس خلال جولته، التى تشمل أيضًا كوريا الجنوبية واليابان، فى تأكيد التزام الصين الضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية، بعد محادثات تاريخية بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة مطلع الشهر الجارى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماتيس: الجيش الأمريكى يستعد لإيواء مهاجرين فى قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس

ماتيس: القوات العراقية و"سوريا الديمقراطية" تعاونتا لطرد "داعش" من الحسكة

"ماتيس" أكبر تليسكوب لمراقبة الكواكب السيارة

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

ماتيس




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة