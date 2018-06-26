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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:14 م
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وزير الخارجية البريطانى يدعو إلى رد فعل دولى تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:35 م
وزير الخارجية البريطانى يدعو إلى رد فعل دولى تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ
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دعا وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولى لتعزيز وحماية العالم من استخدام الأسلحة الكيميائية.

ويتوجه وزير الخارجية البريطانى إلى لاهاى اليوم لعقد اجتماع مع الشركاء الدوليين حول كيفية تعزيز وحماية الحظر العالمى ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، ونقل بيان للخارجية البريطانية - اليوم الثلاثاء، عن جونسون قبل الاجتماع – قوله، "أيدت أكثر من 80 دولة طلب المملكة المتحدة عقد هذا الاجتماع الخاص لأعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويظهر هذا الدعم من المجتمع الدولى اعترافا مشتركا بأن القاعدة العالمية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية مهددة، فى أعقاب الهجمات المروعة التى وقعت فى سوريا وسالزبورى فى الأشهر الأخيرة."

وأضاف أن "اجتمع المجتمع الدولى فى عام 1997 لحظر تطوير وتكديس واستخدام هذه المواد من خلال اتفاقية الأسلحة الكيميائية. إننا مدينون الآن بواجب على العالم أن ينتهز الفرصة التى يتيحها هذا الاجتماع لدعم هذا الحظر وتعزيزه، حتى يتم القضاء على استخدام الأسلحة الكيميائية".

 

 


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