video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الأسرة الألمانية: من حق الطالبات ارتداء البوركينى خلال حصص السباحة بالمدارس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:31 م
وزيرة الأسرة الألمانية: من حق الطالبات ارتداء البوركينى خلال حصص السباحة بالمدارس فرانشيسكا جيفي وزيرة الأسرة الألمانية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن وزيرة الأسرة فى الحكومة الألمانية، فرانزيسكا جيفي، صرحت أنه من حق الفتيات ارتداء البوركينى فى المدارس خلال حصص السباحة.
 
وأوضح الموقع أن مدرسة فى غربى ألمانيا كانت اشترت نحو عشرين قطعة من البوركينى ومنحتها لطالباتها المسلمات اللواتى كن فى المعتاد يرفضن حضور حصص تعليم السباحة لكي يتمكنوا من ممارسة الرياضة.
 
وكشفت المدرسة فى وقت لاحق، أن المبلغ المالى المستخدم فى شراء هذه القطع كان تبرعا خاصا، لكن تصرف المدرسة أثار جدلا بين أعضاء البرلمان الألمانى من المتشددين. 
 
وانتقدت نائبة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحى الحاكم فى ألمانيا، جوليا كلوكنر، قرار المدرسة قائلة إنه يمثل "تفرقة فى المعاملة بين الفتيات بالمدرسة". 
 
لكن وزيرة الأسرة، وهى من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين (يسار الوسط)، ردت على الانتقادات مشيرة إلى أن الأهم هو صحة الفتيات النفسية والبدنية قائلة: "هذا يعنى أن كل الفتيات يحصلن على فرصة لتعلم السباحة".
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انقسامات بشأن الهجرة تقلص تأييد المحافظين فى ألمانيا لصالح اليمين المتطرف

وزيرة الاسرة الالمانية

اخبار العالم

البوركينى

الاتحاد الديمقراطى المسيحى

انجيلا ميركل




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة