وزيرة الأسرة الألمانية: من حق الطالبات ارتداء البوركينى خلال حصص السباحة بالمدارس

كتبت رباب فتحى

قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن وزيرة الأسرة فى الحكومة الألمانية، فرانزيسكا جيفي، صرحت أنه من حق الفتيات ارتداء البوركينى فى المدارس خلال حصص السباحة.

وأوضح الموقع أن مدرسة فى غربى ألمانيا كانت اشترت نحو عشرين قطعة من البوركينى ومنحتها لطالباتها المسلمات اللواتى كن فى المعتاد يرفضن حضور حصص تعليم السباحة لكي يتمكنوا من ممارسة الرياضة.

وكشفت المدرسة فى وقت لاحق، أن المبلغ المالى المستخدم فى شراء هذه القطع كان تبرعا خاصا، لكن تصرف المدرسة أثار جدلا بين أعضاء البرلمان الألمانى من المتشددين.

وانتقدت نائبة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحى الحاكم فى ألمانيا، جوليا كلوكنر، قرار المدرسة قائلة إنه يمثل "تفرقة فى المعاملة بين الفتيات بالمدرسة".

لكن وزيرة الأسرة، وهى من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين (يسار الوسط)، ردت على الانتقادات مشيرة إلى أن الأهم هو صحة الفتيات النفسية والبدنية قائلة: "هذا يعنى أن كل الفتيات يحصلن على فرصة لتعلم السباحة".