وزارة الزراعة الأمريكية تبدأ للترويج للأرز الأمريكى بالسوق المحلى المصرى

كتب محمود الضبع

كشف تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن بدء وزارة الزراعة الأمريكية استهداف السوق المحلى للترويج للأرز بعد قرار الحكومة المصرية بفتح باب الاستيراد لتغطية تراجع الإنتاج المحلى بعد تقليل المساحة المزروعة.

وقال تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى تداول أسعار السلع وخاماتها بالبورصات العالمية والسوق المحلى المصرى أن وزارة الزراعة الأمريكية أكدت فى تقريرها أنها قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلى من الأرز، كما أن سعر الأرز الأمريكى قادر على المنافسة بالرغم أن السعر المحلى انخفض من 5500 جنيه للطن إلى 5200 جنيه للطن ويتوقع أن يتأثر السعر بحلول موسم الحصاد والوردات فى أغسطس وسبتمبر المقبلين.

الجدير بالذكر أن مساحة الأرز المنزرعة بمصر تقرر تخفيضها من 1.76 مليون فدان إلى 724 ألف فدان أى بانخفاض قدره مليون فدان بنسبة تراجع 49% مقارنة بالعام الماضى.