نواب بريطانيون يطالبون بإلغاء زيارة ترامب احتجاجا على سياسته ضد المهاجرين

لندن (أ ش أ)

طالب نواب البرلمان البريطانى، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية بوريس جونسون بإدانة سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفصل أطفال المهاجرين عن عائلاتهم ووضعهم في"أقفاص"، مشددين على ضرورة إلغاء زيارة ترامب المقررة للبلاد الشهر القادم احتجاجا على سياسة الإدارة الأمريكية المتشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وشهدت هذه السياسة، التى بدأت الولايات المتحدة تطبيقها الشهر الماضى وضع أكثر من 2300 طفل مهاجر فى مراكز الاحتجاز، حيث لا يمكن سجنهم بشكل قانونى إلى جانب والديهم.

من جانبه، وصف النائب البرلمانى البريطانى ، بيتر جرانت، خلال أسئلة وزارة الخارجية فى مجلس العموم اليون - الأماكن التى يتم وضع الأطفال فيها بأنها "معسكرات اعتقال".

وقال: "ألم يحن الوقت للحكومة أن تتساءل بجدية عما إذا كان الرئيس الحالى للولايات المتحدة شخصا مناسبا ليكون حليفنا الأعظم". وأضاف "أن وضع الأطفال فى معسكرات الاعتقال غير مقبول. لم يخرجهم بعد من هذه المخيمات، فهو يحتجزهم رهائن لإجبار والديهم على التخلى عن طلباتهم للجوء."

ورد جونسون أن الرئيس قد ألغى هذه السياسة منذ ذلك الحين ، مضيفا "لا يزال رئيس الدولة من أهم الحلفاء الاقتصاديين والعسكريين والأمنيين".