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نقابة العلمين: بروتوكول تعاون مع " التعليم" لتطوير منهج الجيولوجيا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:18 م
نقابة العلمين: بروتوكول تعاون مع " التعليم" لتطوير منهج الجيولوجيا الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام العلميين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب العام العلميين، إنه تلقى خطاب من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، يشير من خلاله إلى استجابته وترحيبه، بتوقيع بروتوكول بين الوزارة والنقابة، لتطوير منهج الجيولوجيا، وطريقة إعداد معلمى المادة، والطلاب، لتحقيق الأهداف المرجوة من تدريس تلك المادة.

وأوضح المليجى، فى بيان، أن وزير التعليم أكد خلال خطابه، على أنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات التحضيرية المشتركة بين الطرفين، لتحديد الاحتياجات الفعلية من ذلك البروتوكول، موجها الشكر للنقابة لاهتمامها بالتعاون مع الوزير لتعزيز العملية التعليمية.
 
 
 

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