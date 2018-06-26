نشاط مكثف لأمين جامعة الدول بعدد من العواصم العربية الأسبوعين المقبلين

قال الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم أمين عام الجامعة العربية، إن برنامج عمل أحمد أبو الغيط سيشهد نشاطاً مكثفاً على مدى الأسبوعين المقبلين يتضمن القيام بعدد من الزيارات الخارجية للمشاركة فى فعاليات ترتبط بأولويات هامة للجامعة العربية وللدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أبو الغيط سيبدأ هذه الزيارات الخارجية بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة فى افتتاح الدورة الثلاثين للاجتماع الوزارى للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربى آسيا (الاسكوا) والذى سيعقد على مدى يومى 26 و27 الجارى، وهى المشاركة التى تأتى فى إطار السعى لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين الجامعة العربية والاسكوا اتساقاً مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، خاصة فى مجال تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية، وأخذاً فى الاعتبار أن دورة اللجنة ستنصب على تناول موضوع "ارتباط التكنولوجيا بتحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية"، وهو من الموضوعات التى تمثل أولوية خاصة فى إطار السعى لتحقيق الطفرة التنموية المنشودة فى المنطقة العربية.

وأشار عفيفى إلى أنه من المنتظر أن يتوجه أيضاً الأمين العام إلى نواكشوط للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية الحادية والثلاثين والتى تستضيفها العاصمة الموريتانية فى الأول من يوليو المقبل، وذلك تلبيةً للدعوة التى تلقاها من موسى فقى، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وهو ما يأتى فى إطار سعى الجانبين لتوطيد صلات التعاون بين المنظمتين فى ضوء تشاركهما فى العديد من الأولويات والاهتمامات والتداخل فى عضويتهما بالنظر إلى التجاور الجغرافى للإقليمين العربى والأفريقى. ونوه المتحدث إلى أن الأمين العام سيلقى كلمة هامة فى هذا الصدد أمام القمة يتناول فى إطارها أبعاد التعاون المؤسسى بين الجانبين العربى والأفريقى والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية/ الأفريقية العام المقبل فى المملكة العربية السعودية، إضافة لطرح رؤية جامعة الدول العربية تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمى إلى أنه من المقرر أيضاً أن يتوجه الأمين العام إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لافتتاح أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك والتى تستضيفها المنظمة العربية للسياحة بجدة، وهى اللجنة التى تضم رؤساء ومديرى عموم منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك الذين يجتمعون بشكل دورى للتنسيق والعمل على تلافى الازدواجية فى نشاطات هذه المنظمات والمؤسسات ووضع المشروعات والبرامج اللازمة لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية، سواء على المستوى العربى أو على المستوى الدولى، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية ومواجهة التحديات الرئيسية فى مجالات على غرار مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وتأمين موارد المياه، واستخدامات الطاقة النظيفة، وغيرها، إضافة لمناقشة أبعاد الإسهامات التى يمكن أن تقدمها المنظمات والمؤسسات العربية فى إطار التحضير لكل من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر أن تستضيفها لبنان مع مطلع العام المقبل وقمة الأمم المتحدة التنموية العالمية المقرر أن تعقد أيضاً خلال عام 2019.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أبو الغيط سيختتم هذا النشاط الخارجى المكثف بزيارة هامة إلى الصين يشارك فى إطارها فى أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربي/ الصينى والمقرر عقده ببكين فى العاشر من يوليو المقبل، وهو الاجتماع الذى يأتى فى إطار اهتمام الجانبين العربى والصينى بتطوير العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين والتى اتسعت أبعادها على مدى السنوات الأخيرة فى إطار النشاطات المؤسسية لهذا المنتدى المشترك لتشمل تناول موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية هامة، الأمر الذى أوجد مناخاً واعداً لتطوير هذا التعاون المؤسسى لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، خاصة فى ضوء اتساق الرؤى بينهما تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة ووجود فرص طموحة لتعزيز التعاون فى مجالات العمل التنموى المختلفة.