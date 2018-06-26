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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:36 م
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نائب الرئيس اليمنى يدشن دورات تأهيل القادة والضباط بمدرسة القوات الخاصة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:12 م
نائب الرئيس اليمنى يدشن دورات تأهيل القادة والضباط بمدرسة القوات الخاصة نائب الرئيس على محسن الأحمر
إيمان حنا
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 دشن على محسن الأحمر نائب الرئيس اليمنى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دورات تأهيل القادة والضباط بمدرسة القوات الخاصة والتي تقام برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واطلع على مستوى التدريب الذي تلقاه منتسبو الدورة الأولى لتنشيط الضباط وصف الضباط في مدرسة القوات الخاصة، وقدم الضباط المتأهلين العرض العسكرى لتخرجهم وإظهار مهاراتهم العسكرية والقيادية.

جاء ذلك خلال زيارته ، اليوم الثلاثاء، لمدرسة القوات الخاصة بمحافظة مأرب للاطلاع على جهود التدريب والتأهيل وسير الدورات العسكرية للضباط والصف، وكان في استقباله المفتش العام للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان اللواء الركن عادل القميري ورئيس هيئة الإسناد والدعم اللوجستي اللواء الركن أحمد الولي ونائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن موفق منصر ومدير المدرسة العميد الركن أمين عوض وعدد من الضباط والصف المدربين في المدرسة.

وأشاد الأحمر بمستوى التدريب الذي تلقاه الضباط والآلية التي ستعمل بها المدرسة خلال الدورات القادمة والإمكانات المتميزة للمدرسة وقدرات المدربين، وقال: "إن القيادة السياسية تسعى بكل إرادة وعزيمة وإصرار للرفع من قدرات ضباط الجيش وقاداته ليكونوا على مستوى المعركة الوطنية الدائرة في الجمهورية اليمنية وليكون مستواهم على درجة عالية من الحرفية والاختصاص والكفاءة في مواجهة الأخطار الإيرانية والإرهابية وكل ما يهدد بلادنا".

وأكد أن الكليات والمدارس العسكرية هي مصانع الأبطال والرجال، وفيها يتلقى الشخص أسس التعامل العسكري واحترام الجندية والطاعة والضبط والربط والتميز في التدريب والمظهر والأداء والتعامل.

وأكد أن الحوثيين بأفعالهم المشينة جنوا على العاصمة صنعاء، عاصمة كل اليمنيين وحولوها بطائفيتهم المقيتة إلى قرية، وكرسوا جهودهم للتعبئة الطائفية.

 


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اليمن

عدن

الحوثيين

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