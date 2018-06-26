موجز 6.. إدراج 187 متهما بقوائم الإرهاب منهم معتز مطر ومحمد ناصر ووجدى غنيم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال، وإدراج 187 من حركة طلائع حسم على قوائم الإرهاب، منهم معتز مطر ووجدي غنيم ومحمد ناصر، ووصول بعثة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم إلى مصر.. وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم ومصطفى رشاد عبد التواب وبحضور كلًا من حسام نصار وكيل أول نيابة أمن الدولة ومحمد سليمان أمين سر المحكمة، قرارًا بإدراج 187 متهم فى قضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهاب.





أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم الاستعداد حاليا لطرح حجز 120 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى فى 5 مدن جديدة.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من أمناء شرطة قسم حدائق القبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، فى واقعة مقتل محتجز داخل قسم الحدائق.





ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات و أحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، وذلك بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بدلاً من يوم السبت الموافق 30 من يونيو عام 2018، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





«إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»، فظلت أعمالهم شاهدة على أصالة معدنهم ونقاء سريرتهم وسيرتهم العطرة، وستبقى سيرتهم خالدة فى صفحات ناصعة من تاريخ الوطن.

تحدى طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة اقصاص الإعدادية المشتركة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، مرض أصابه منذ سنوات وابتكر ذراعا آليا يعمل بمخلفات البيئة بالاشتراك مع شقيقه الأكبر بالصف الثالث الإعدادى وحصلا على براءة اختراع والمركز الأول وحصدا الميداليات فى مسابقة "blast off" وسوف يمثل علاء مريض السرطان وشقيقه إسلام مصر فى دولة الصين فى الفترة من 12 أغسطس وحتى 21 أغسطس وذلك فى معرض للمخترعين بمشاركة 500 مشروع .





انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية رسالة على وسائل التواصل الاجتماعى تتضمن موقع إلكترونى يحمل إسم "بنك الدم" وبمجرد دخولك على الموقع يطلب بيانات شخصية كاسم المتبرع ورقم هاتفه ونوع فصيلة الدم واسم الدولة التى يعيش فيها المتبرع ما يفتح باب وسيط السمسرة للتجارة فى الدم أو المساهمة فى تهريبه للخارج، مما دفع المتبرعون للعزوف عن التبرع ببنوك الدم الرسمية فضلا عن كونها مصيدة لاستغلال البعض لبيع الأعضاء .

أعلن مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بدء إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع غرفة شركات السياحية لتحديد مواعيد حجز البصمة لضيوف الرحمن بالتعاون مع شركة "تسهيل" المسئولة عن إجراء البصمة الحيوية للمواطنين المصريين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439هـ.





سجلت تكاليف العلاج على نفقة الدولة ارتفاعا خلال شهر إبريل الماضى مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث بلغت فى إبريل 2018 ما تزيد قيمته عن 534 مليون جنيه، مقابل 427 مليون جنيه تقريبا فى إبريل 2017.

وصل وباء زواج القاصرات إلى محافظة القليوبية بعدما كان منتشرًا فى جنوب محافظة الجيزة، ليكشف استمرار مسلسل بيع أشخاص معدومى الرجولة بناتهن لمسنين من السائحين العرب من أجل حفنة من الأموال، لتزول الأموال ويبقى مع بناتهن تذكارا لكن هذه المرة هو طفل برئ ليس له ذنب سوى جشع جده.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء جنوبا نهارا لطيف ليلا.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه لا تغيير فى قواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم.





انخفض عدد اشتراكات الهاتف المحمول، لتسجل حتى نهاية مارس الماضى 99.2 مليون اشتراك، مقابل 99.9 مليون اشتراك بنهاية الفترة المماثلة من عام 2017.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه.





أقرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية حظر السفر الذى فرضه ترامب على دول إسلامية.

أكد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر أن كل ما يتردد عن إعلانه اعتزال اللعب الدولى غير صحيح وشائعات ليس لها مبرر فى هذا التوقيت.





وصلت إلى مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم قادمة من فولجوجراد الروسية، عقب الخروج من كأس العالم المقام حاليا بروسيا، ووصلت بعثة المنتخب على متن رحلة مصر للطيران "خاصة" 3081 إلى القاهرة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بصالة 4.

توجت سارة سمير بطلة رفع الأثقال بالميدالية الذهبية فى منافسات النتر بوزن 69 كجم فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى إسبانيا بعدما توجت بذهبية الخطف منذ قليل.





يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، النظر في واقعة عدم حضور النجم المصري محمد صلاح المؤتمر الصحفي الذي أعقب أمس، مباراة السعودية ومصر.

يستعد مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، لحسم عدد من الملفات الشائكة التى شغلت الشارع الكروى وكانت حديث الصباح والمساء فى الأونة الأخيرة بعد عودة الفراعنة من روسيا ووداع بطولة كأس العالم من الدور الأول بنتائج مخيبة للآمال .