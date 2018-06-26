موجز 10 مساء.. الحكومة تنفى شائعات إلغاء إجازة يوم السبت للعاملين بالدولة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أن مركز معلومات مجلس الوزراء، قال إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إلغاء إجازة يوم السبت للعاملين بالدولة، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا استمرار يوم السبت كإجازة رسمية للعاملين بالدولة دون إحداث أى تغيير، مشددًا فى الوقت نفسه على أنه لم يصدر أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر نهائيًا، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة لدى موظفى الدولة.

قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إلغاء إجازة يوم السبت للعاملين بالدولة، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا استمرار يوم السبت كإجازة رسمية للعاملين بالدولة دون إحداث أى تغيير، مشددًا فى الوقت نفسه على أنه لم يصدر أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر نهائيًا، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة لدى موظفى الدولة.

سجل فيكتور موسيس الهدف الأول لمنتخب نيجيريا فى شباك نظيره منتخب الأرجنتين فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "كريستوفسكى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018.

أحرز على زهران، لاعب منتخب الجمباز، الميدالية البرونزية بمنافسات جهاز الحلق بدورة البحر المتوسط التى تقام حالياً بإسبانيا، كما أحرز حسام مصطفى لاعب منتخب المصارعة الميدالية البرونزية فى وزن 97 كجم.

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة، الحملات على الأسواق لعدم استغلال التجار قرار تحريك سعر الوقود فى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير لا يتناسب مع الزيادة المقررة فى المواد البترولية.

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت قد حددت المساحات المنزرعة من الأرز، بهدف ترشيد استهلاك المياه وكان هناك جهود من الزراعة والرى لمتابعة هذه المساحات التزام المزارعين بالمساحات المحددة.

أعرب محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطنى المصرى لرفع الأثقال، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 77 بدورة البحر المتوسط، قائلا: "تحيا مصر للأبد ويوفقنا دايماً ربنا نرفع رايتها فى كل مكان".

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة، الحملات على الأسواق لعدم استغلال التجار قرار تحريك سعر الوقود فى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير لا يتناسب مع الزيادة المقررة فى المواد البترولية.

قال سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تفتخر بمشاركتها فى قوات حفظ السلام التى تضم 3 آلاف رجل وامرأة تم نشرهم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالى وإفريقيا الوسطى ودار فور وغيرها من البعثات الأخرى، وتابع:" نحن نفخر بتدريب وتجهيز قواتنا لحفظ السلام بزيادة عددها وسنزيد من قوات حفظ السلام الدولية النسائية أيضاً".

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، عمدة فرانكفورت Peter Feldmann والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الألمانية إلى مصر، حيث استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالوفد الألمانى، مؤكدة على العلاقات القوية والممتدة بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر والتى التقطت خلالها صورة تذكارية مع الرئيس أمام الأهرامات جعلت منها بذلك بمثابة سفيرة للسياحة المصرية، وقد حضر اللقاء نائب سفير ألمانيا لدى مصر، كما شارك فى اللقاء مجموعة من شركات السياحة المصرية التى تعمل فى السوق الألمانى.

قال سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر ستواصل المشاركة والمناقشة حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال توفير منبر للبلدان الرئيسية المساهمة بقوات عسكرية وشرطية لبلورة هذه المناقشات.

وجه رواد السوشيال ميديا عاصفة من الانتقادات على مدار الساعات الماضية إلى نادية عبده محافظة البحيرة على خلفية ظهورها وهى تستقبل بعض قيادات المحافظة الجدد لأداء اليمين القانونية أمامها بمقر ديوان عام المحافظة ليكون القسم بمثابة الالتزام بمصالح البلاد والعباد إلا أنها لم تكن فى محلها فأداء القسم القانونى أحد للقيادات أحد أركان قانون الخدمة المدنية الجديد لمن لا يعرف.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.